Hasan Küçükçetin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Diriliş Ertuğrul'un Altun Abası

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Hasan Küçükçetin ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir, Burhaniye'de doğmuştur. 2000 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul'a ilk geldiğinde sahne deneyimi olsun diye bir yıl çocuk tiyatrosunda çalıştı. Aynı yılın sonunda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.Mimar Sinan ÜniversitesiDevlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra da bir yıl devlet tiyatrolarında çalıştı."Yaprak Dökümü" dizisinde Caner Kurtaran'ın ayrılmasından sonra canlandırdığı Şevket karakteri Hasan Küçükçetin'e verilmiştir.2007 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Menekşe ile Halil" dizisinde Sedef Avcı, Kıvanç Tatlıtuğ, Fırat Tanış, Yıldız Kültür, Murat Daltaban ile beraber oynadı.2008 – 2010 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel,Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Güler Ökten, Ahmet Saraçoğlu, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Kıvanç Kasabalı, Nihat Altınkaya, Ege Aydan, Caner Cindoruk, Necip Memili gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Şevket karakterini canlandırdı.Babasıda bir asker olan Hasan Küçükçetin, askerliğini 2010 yılının Ağustosunda 4 aylık kısa dönem olarak Afyonkarahisar'da yapmıştır.2013 – 2014 yılları arasında "Kaçak" dizisinde Tahir Taşdöven (Dadaylı) karakterini canlandırırken, Gürkan Uygun, Berk Hakman, Begüm Birgören,Yağmur Tanrısevsin, İnanç Konukçu, Burak Deniz ile beraber rol almıştır.Hasan Küçükçetin, 19 Ekim 2014 tarihinde iç mimar Nazlı Yavuzcan ile evlendi. Nikah şahitliğini üniversite arkadaşı Bergüzar Gökçe Korel yaptı.2014 – 2015 yılları arasında başrollerinde Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Dağhan Külegeç'in oynadığı "Kiraz Mevsimi" adlı dizide rol aldı.2014 – 2015 – Kiraz Mevsimi (TV Dizisi)2014 – Gulyabani (Gulyabani) (Sinema Filmi)2013 – 2014 – Kaçak (Tahir Taşdöven (Dadaylı)) (TV Dizisi)2013 – Gelmeyen Bahar (Mirza) (Sinema Filmi)2011 – 2013 – Muhteşem Yüzyıl (İskender Çelebi) (TV Dizisi)2011 – Arka Sokaklar 6. Sezon (Esref Kaplan ) (TV Dizisi)2008 – 2010 – Yaprak Dökümü (Şevket Tekin ) (TV Dizisi)2007 – Menekşe ile Halil (Mustafa) (TV Dizisi)2006 – Ezo Gelin (Hüso) (TV Dizisi)2006 – Adak (Yakup) (TV Dizisi)2006 – Acemi Cadı (Fethi) (TV Dizisi)2005 – Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (Tekin in Koruması) (Sinema Filmi)2005 – Beşinci Boyut (Sinan) (TV Dizisi)2005 – Alanya Almanya (Koruma 1) (TV Dizisi)2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Pehlivan) (TV Dizisi)2004 – 2007 – Büyük Buluşma (Niyazi ) (TV Dizisi)Daha önce yine bir tarihsel dizi olan Muhteşem Yüzyıl'da da rol Hasan Küçükçetin, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Küçükçetin dizide Altun Aba rolüyle seyirci karşısına çıkıyor. Rolü için sıkı bir hazırlık süreci geçiren oyuncu, yaklaşık 30 kilo verip sakallarını da uzattı.TRT 1'in reytinG rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un oyuncu kadrosuna biri isim daha katılıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan gibi oyuncuların yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul'a yeni sezon öncesi Orhan Kılıç, Ogün Kaptanoğlu ve Aslıhan Güner dahil olmuştu. Geçtiğimiz hafta ise Ertuğrul Postoğlu ve Gürbey İleri veda etmişti. Son olarak ise Hasan Küçükçetin kadroya dahil oldu.Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey'e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey'i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon'a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey'den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey'in büyük oğlu Ural'ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey'in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı.İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak...ERTUĞRUL (Engin Altan Düzyatan)Süleyman Şah'ın ikinci evladı olan Ertuğrul, kahramanlara has olan kişilik kumaşını çocuk yaşlarından itibaren kuşanan bir yiğittir. O, hayalleri ve idealleri uğruna her türlü kavganın içine dalabilen, hiçbir zalime boyun eğmeyen, mazluma kılıç vurmayan, adaleti tesis için ölümü göze alabilen bir yiğittir.URAL BEY ( Kürşat Alnıaçık)Ural Bey, Candar Bey'in büyük oğludur. Bozkırın kalbinde yetişmiş, bir savaşçıdır. Çavdar obasının baş alpıdır. Savaş ve vahşet onun iliklerine işlemiştir.BURÇİN ABDULLAH1998 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Üvey Baba isimli dizide küçük kız rolüyle ünlenen Burçin Abdullah, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü mezunudur. 29 yaşındaki Abdullah, son olarak Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde rol almıştı. Abdullah diziye en son dahil olan isimlerden biri oldu.HALİME (Esra Bilgiç)Kaçak bir Türkmen şehzadesinin dünya güzeli kızıdır. Selçuklu sarayında yetişmiştir. Fedak,r, anlayışlı ve vakur bir kız olan Halime, sabrı ve zek,sı sayesinde birçok problemin üstesinden gelir.HAYME ANA (Hülya Darcan)Boy veren ve Kayı'yı bir arada tutan mayadır Hayme Ana. Hayme, oğlu Ertuğrul'un yolculuğunda, ona dualarıyla eşlik eyleyen eli öpülesi kadındır. İdareci yönü sayesinde meydana gelen her türlü ayrışmayı engelleyebilir.ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRKDiriliş Ertuğrul'da oynayacağı rolü için binicilik eğitimleri sırasında attan düşerek yaralanan Çağdaş Onur Öztürk iyileştikten sonra diziye katılmıştı.Son olarak 'Kendine İyi Bak' dizisinde rol alan Öztürk, Tefkur'un has adamı olarak dizide rol aldı.BAMSI BEYREK (Nurettin Sönmez)Kayı gençleri içerisinde iyi derece kılıç kullanan bir yiğittir. İri cüssesi ve cesareti onu zorlu dövüşlerde ön plana çıkarır. Onun bu korkutucu görüntüsü altında ise iyi bir kalbi vardır. Bamsı Beyrek, Ertuğrul Bey'e koşulsuz bir sadakatle bağlıdır. Çift kılıçla savaşabilen korkusuz bir alptır.