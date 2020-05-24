Hasan Kızıl kimdir, mesleği ne? (Hayat Tamircisi sunucusu)

Engelli hayvanlar için yaptığı protezlerle birçok iyilik ödülü alarak, iyiliğin simgesi haline gelen Mardin Kızıltepeli Hasan Kızıl, Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Tamircisi programıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. Hayat Tamircisi programının sunucusu Hasan Kızıl kimdir, mesleği ne?

24 Mayıs 2020 12:07
Hasan Kızıl kimdir, mesleği ne? (Hayat Tamircisi sunucusu)
Hayat Tamircisi programının sunucusu olarak tanıdığımız Hasan Kızıl, 22 Haziran 1995'te Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya geldi.
Ortaokulu Boyaklı Köyü'nde bitirdi. Liseyi de Kızıltepe'de okudu. Ordu için ısıtmalı bot ve görme engelliler için navigasyonlu baston yaptı ancak okulda çalışmalarına ışık bulamadığı için okulu bırakmak zorunda kaldı. Liseyi açıktan tamamladı.

Hasan Kızıl, hayvanlar için tasarladığı yürüteçleri ilk olarak evde bulunan oyuncak araba gibi tekerlekli araç gereçleri parçalayarak yaptı. Daha sonra destek veren firmaların ortaya çıkmasıyla hayvanlar için protez yapmaya da başladı. Hasan Kızıl'ın yaptığı yürüteçleri alanında uzman kişiler de destekliyor.

Hasan Kızıl ilk kez TEDx konuşmasıyla tanınmıştı. Baran adındaki bir inekle olan ilişkisini anlatan Kızıl, engelli hayvanlar için yürüteç projeleriyle de adından söz ettirmişti.

HAYAT TAMİRCİSİ'NİNİ KONUSU NE?

Hayvan dostlarımızın hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına çare olmaya kendini adayan Hasan Kızıl'ın, nam-ı diğer Hayat Tamircisi'nin hikayeleri ekranlara taşıyor. Hayat Tamircisi programında geçirdiği kaza veya hastalıklar nedeni ile yürüyemeyen hayvanların Hasan Kızıl'ın yardımıyla iyileşme süreçleri ekrana taşıyor. Daha önce kendi imkanlarıyla 500'den fazla engelli hayvanı yürütmeyi başaran Hasan Kızıl'a programda veteriner hekim Esra Şenol eşlik ediyor. Sinan Ulugöl'ün yönetmenliğini, Dijital Sanatlar Yapım Evi'nin yapımcılığını üstlendiği programda, her bölümde yeni bir macera yaşanıyor. Bugün de kaza geçiren köpek Bella'nın hazin öyküsü ekranlara geliyor.

HAYAT TAMİRCİSİ HASAN ZEYD KIZIL KİMDİR?

Hayat Tamircisi programının sunucusu olarak tanıdığımız Hasan Kızıl, 22 Haziran 1995'te Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya geldi. Ortaokulu Boyaklı Köyü'nde bitirdi. Liseyi de Kızıltepe'de okudu. Ordu için ısıtmalı bot ve görme engelliler için navigasyonlu baston yaptı ancak okulda çalışmalarına ışık bulamadığı için okulu bırakmak zorunda kaldı. Liseyi açıktan tamamladı. Hasan Kızıl, hayvanlar için tasarladığı yürüteçleri ilk olarak evde bulunan oyuncak araba gibi tekerlekli araç gereçleri parçalayarak yaptı. Daha sonra destek veren firmaların ortaya çıkmasıyla hayvanlar için protez yapmaya da başladı. Hasan Kızıl'ın yaptığı yürüteçleri alanında uzman kişiler de destekliyor. Hasan Kızıl ilk kez TEDx konuşmasıyla tanınmıştı. Baran adındaki bir inekle olan ilişkisini anlatan Kızıl, engelli hayvanlar için yürüteç projeleriyle de adından söz ettirmişti.

ESRA ŞENOL KİMDİR?

Hayat Tamircisi sunucularından Esra Şenol 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Fatih Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ni kazandı. 2015 yılında girdiği okuldan yatay geçiş yaparak İstanbul Üniversitesi'nde aynı fakülteden 2019 yılında mezun İstanbul'da yaşayan Esra Şenol kendine ait veteriner kliniği var. Hayat Tamircisi programında Hazan Kızıl ile birlikte engelli hayvanlar için çalışıyor.


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