Hasan Kartal: 'Sumudica, Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak'

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TRT Spor'a konuştu ve yeni teknik direktörleri Marius Sumudica'nın Fenerbahçe maçında takımın başında olacağını söyledi.



Kartal yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maçında gelecek hoca. Takımın başında olur. İnşallah ondan sonra da iyi bir şekilde bu ligi götürür. Sumudica ile anlaştık, bir problem yok ama sadece imza. İmza atmadan bitti demek doğru değil ama anlaştık" dedi.



Sumudica'nın Arabistan'dan da teklifler aldığını söylediği sözleri hatırlatılan Kartal, "Para olarak Antep'ten çok yüksek bedel ödemedik, çok az fark var. Arabistan'dan teklif olabilir ama oradaki yaşam ile Türkiye bir değil. Türkiye'yi kendisi de seviyor, Rize de güzel, sevimli bir yer. İnşallah Rize'de Türk kimliği alır, öyle devam eder ve başarılı olur" ifadelerini kullandı.



Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden başkan, "Hoca ile görüşmeler neticesinde bazı oyuncularla görüşmeler var, şu anda açıklamak doğru değil, beklemek gerekiyor. Beşiktaş'tan Hasic de gündemimizde olabilir, birkaç oyuncuyla görüşüyoruz." diye konuştu.



