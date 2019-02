"Kendimize en yakın Fenerbahçe Kulübünü görüyoruz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Hasan Kartal, ligde kalmak ve yukarılara doğru tırmanmak zorunda olduklarını söyledi.Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında futbol şansının yanlarında olmadığını, iyi oynamalarına rağmen bu dönemde 9 maçın beraberlikle tamamlandığını belirtti.Zaman zaman her takıma karşı hakem hataları olabileceğini ifade eden Kartal, "Hakem hataları her zaman oldu. Lehimize veya aleyhimize karşı hatalar oldu. İnsanın olduğu yerde hatalar hep olacak. Bizler transferde hata yaptık ama işler iyi gitmediği halde hiç ümidimi kaybetmedim. Devre arasında düzgün ve doğru olanı yapmaya gayret ettik ve ikinci yarıya iyi başladık. Doğru transferlerle işler iyiye doğru gitti." diye konuştu.Başkan Kartal, devre arasında yapılan transferin camiayı uyandırdığa ve taraftarın takımla birlikte ayağa kalktığına işaret ederek, ifadelerini kullandı:"Taraftarlar için mücadele etmek bana zevk veriyor. Ben de onlar gibi çamurun içinden geldim. Beni övseler de kızsalar da taraftara asla kırılmam. Çok iyi bir taraftara sahip olduğumuzu biliyorum. Özellikle Erzurum Büyükşehir Belediyespor maçında yaklaşık bin 300 taraftarımız destekleri ile takıma büyük katkı sağladı. Onları görünce yaptığım işten büyük keyif alıyorum. Taraftar ile yöneticiler birlikte olmayı başardı. Taraftarın içinden gelen bir yönetim var. Bizi sahiplendiler. Gençlerle yapımız aynı. Bu böyle gidecek inşallah. Kazansak da kaybetsek de Rizespor taraftarındır. İyi günde kötü günde bir ve beraberiz. Birlik olduğumuz zaman hiçbir sorun yaşamayız."Alınan iyi veya kötü sonuçların geride kaldığını aktaran Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Üç maçta üç galibiyet çok iyi ama dördüncü ve beşinci maçı düşüneceğiz. Bizim hedefimiz biraz yukarı gidebilmek. Her şey olur. İki maç kötü sonuç ile yeniden işler kötüye gidebilir. Sonuç odaklı günü değerlendirmiyoruz. Bizim iyi bir birliğimiz var. Geçmişi bırakıp ileri bakacağız. Geriye bakmak yok. Ligde kalmak başarı değil. Ligde kalmak ve yukarılara doğru tırmanmak zorundayız. Çaykur Rizespor neden üst sıralara oynamasın? Ne eksiği var? Hiçbir eksiği yok. Camia olarak kenetlenmiş durumdayız."Hasan Kartal, Çaykur Rizespor'a sahip çıkılmasını isteyerek, "Tek temennimiz tüm Rizelilerin, Rizesporlu olması. Sadece Rize'dekiler değil, tüm dünyadakiler. Bu camianın başarısı için birlikte çalışacağız. Bu şekilde büyüyerek, gelişerek yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un son günlerde Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile ilgili yaptığı açıklamaya değinen Kartal, şunları kaydetti:"Sayın Ali Koç, Aatıf Chahechouhe transferinde Rizespor'u çok istedi. Kendisi ile görüştük ve zaman zaman da görüşüyoruz. Bizim her takımla iyi ilişkilerimiz var ve geliştiriyoruz. Elbette kulüpler içerisinde kendimize en yakın Fenerbahçe Kulübünü görüyoruz. Güzel görüşmelerin sonucunda da çok iyi bir transfer gerçekleştirdik."