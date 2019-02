Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında 5 maçta topladığı 13 puanla düşme potasının üzerine çıkan Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, en zor şartlarda bile desteğini azaltmayan taraftarın, takımın ayağa kalkması için her türlü çabayı gösteren teknik ekip ve futbolcuların övgüyü hak ettiğini söyledi.Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını 12 puanla son sırada tamamlamalarına rağmen yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftarın umudunu kesmediğini belirtti.Gelinen noktada ikinci yarıda 5 maçta toplanan 13 puanın önemine vurgu yapan Kartal, özellikle Bursaspor deplasmanında ligde kalma yarışında adeta 6 puan değerinde maçı kazandıklarını ifade etti.Süper Lig'in ikinci yarısında camia olarak bütünleşmeyi başardıklarına işaret eden Kartal, şunları kaydetti:"Şehir kenetlendi. Herkes takımına güvendi. Taraftarlarımız zorlu yolculuklarla takımına güç kattı. Ligde kalma yarışında en zor şartlarda bile yanımızdan ayrılmayan taraftarımız, takımın ayağa kalkması için her türlü çabayı gösteren teknik ekip ve futbolcularımız her türlü övgüyü hak ediyor. Taraftarımız sevinmeyi hak ediyor. "Üç puanlık sistemde yakalanacak serilerin önemine dikkati çeken Kartal, "Bizler nasıl 4 maçlık galibiyet serisi ile düşme potasının üzerine çıkmayı başardıysak rakiplerimizin de benzer şeyleri yapabileceğini biliyoruz. Takımlar birbirine çok yakın. Sezon sonuna kadar yarışın devam edeceğini düşünüyoruz. İşin ciddiyetinin farkındayız. İkinci yarıda aldığımız puanlarla ayağa kalktık. Şimdi yere sağlam basarak daha da yukarılara çıkmalıyız." diye konuştu.