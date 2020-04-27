Hasan Kamil Sporel kimdir? Fenerbahçe efsanesi

Hasan Kamil Sporel (1894 - 1968), Türk eski millî futbolcu ve spor yöneticisi.Futbola Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken başladı. Galatasaray'da oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geçti ve burada yetişti. 4 Ocak 1914'teki 4-2 kazandıkları Galatasaray derbisinde attığı üç golle hem derbi tarihinde Galatasaray'a gol atan ilk isim hem de Fenerbahçe adına hat trick yapan ilk futbolcu oldu. 1923 yılında Romanya karşısına çıkan ilk Türkiye millî futbol takımının kaptanlığını yapmıştır. 1914'te öğrenim için gittiği ABD'de, üniversitenin takımında, geçilmez bir defans oyuncusu olduğu için kendisine "Dardanelle" (Çanakkale) lakabı verildi. Sporel'e Türkiye'de ise "dalgakıran" lakabı verilmiştir.Türkiye'ye dönünce tekrar Fenerbahçe'ye dönmüştür. Bu dönemde defansta Cafer Çağatay'la beraber oldukça başarılı bir ikili olmuşlardır.Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Fenerbahçe'de başkanlık yaptı.Hasan Kâmil Sporel'in kardeşi, Zeki Rıza Sporel ve Arif Sporel de futbolcudur.