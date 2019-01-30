Hasan Hüseyin Köksal: 'Borçsuz bir Eskişehirspor hayali kuruyoruz'

"İlk hedefimiz ligde bulunduğumuz yerden kurtulmak"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, kulübün icralık olduğu dosyaları kapatmayı hedeflediklerini belirterek, "Borçsuz bir Eskişehirspor hayali kuruyoruz." dedi.Köksal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasının ardından güçlü bir Eskişehirspor için çalıştıklarını, takıma yeni oyuncular kazandırmak için birçok futbolcuyla temas halinde olduklarını kaydetti.Güçlü bir kadro oluşturmak istediklerini anlatan Köksal, şöyle konuştu:"Süper Lig'e çıkacak kadroyu kurmak istiyoruz. Taraftarımız bizden gelecek açıklamayı beklesin. Altyapımızdan yeni oyuncular çıkartmayı hedefliyoruz. Altyapıyı güçlendireceğiz. Altyapıya flaş transferler yapacağız. Bu kulüpte artık, çok pahalı ve hak etmediği değerlerin verildiği futbolcuların transfer edildiği bir yapı olmayacak. Kulüp artık çift imzayla yönetiliyor. Hiçbir yönetici tek başına karar alamıyor. Genç ve dinamik bir yönetim kurulumuz var. İcralık olduğumuz bütün dosyaları kapatmayı hedefliyoruz. Borçsuz bir Eskişehirspor hayali kuruyoruz. Genç futbolcularımızla Türkiye'ye örnek olacak bir Eskişehirspor'u hedefliyoruz."Köksal, kulüp başkanı Kaan Ay'ın yarın yeni futbolcuları tanıtacağını sözlerine ekledi.Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, öncelikle ligde bulundukları yerden kurtulmayı hedeflediklerini söyledi.Çapa, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu sürecin ardından transfer yasağını kaldırarak Eskişehirspor'u ve taraftarı mutlu ettiklerini belirtti.Yasağın kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çapa, "Anadolu efsanesi" Eskişehirspor'u eski günlerine döndürmek istediklerini vurguladı.Teknik direktör Çapa, şöyle konuştu:"Transfer tahtasını açtık ancak transfer için gelecek aylar çok zor görünüyor. Transfer tahtasını açmak için belirlediğimiz bütçenin çok fazla üstüne çıktık. Genç futbolcularımız bizim göz nurumuz. Onları asla göz ardı etmeyeceğiz. Onları Türk futboluna ve Eskişehirspor'a kazandırmaya çalışacağız. Borcumuz olan oyunculardan kimleri değerlendireceğimize bakacağız. 'Dışarıdan oyuncu getirebilir miyiz' diye bakacağız. Hayalci değil, gerçekçi olacağız. Elimizdeki ya da cebimizdekiyle neler yapabileceğimize bakacağız. Boluspor'dan Berkay Dabanlı bizimle birlikte olacak. Bundan sonraki süreçte bize faydalı olacaktır. İlk hedefimiz ligde bulunduğumuz yerden kurtulmaktır. Bu sezon ligde kalalım. Yeniden yapılanıp, kulübün borcunu mümkün olduğunca azaltmak istiyoruz."Çapa, Eskişehirspor için özlenen tablonun 2 Şubat Cumartesi günü Gençlerbirliği maçıyla yaşanacağını sözlerine ekledi.