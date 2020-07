Hasan Hüseyin Acar: 'Her yerime kramplar girdi ama kazandık'

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kayserispor'da takımının 2 golünü kaydeden Hasan Hüseyin Acar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"HER YERİME KRAMP GİRDİ AMA KAZANDIK"



Mücadelede vücuduna kramplar girdiğini söyleyen Hasan Hüseyin, "Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum, iki haftadır da istatistik yapıyorum. Hoca sürekli hücuma çık diyor, şut at diyor. Her yerime kramplar girdi ama kazandık" dedi.