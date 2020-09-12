Hasan Hüseyin Acar, Galatasaray yolunda

Yeni sezon için orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor forması giyen Hasan Hüseyin Acar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Kayseri ekibine Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu önereceği öğrenildi.

Haber; Sabah
Hasan Hüseyin Acar, Galatasaray yolunda
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12 Eylül 2020 11:10
Sol bek yedeği olarak Linnes'i düşünen G.Saray kadroya giremeyen Emre Taşdemir'i geçen sezon kiralık oynadığı Kayserispor'a önerdi. Sarı-kırmızılılar Emre'ye karşılık ise Kayseri temsilcisinden orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'ı istedi. Bu transfer için Emre'yi bonservisiyle vermeye hazır olan Aslan, ayrıca altyapıdan bir oyuncuyu kiralık göndermeyi teklif etti. Bu arada G.Saray, 22 yaşındaki Celil Yüksel'i 900 bin TL karşılığında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'a verdi.

Stat değişti

G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 17 Eylül'de Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı ile oynayacağı maç, Bakcell Arena'dan Bakü Olimpiyat Stadı'na alındı.



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