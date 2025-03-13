Hasan Heybetli kimdir, öldü mü, neden öldü?

İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli (75), hayatını kaybetti. Peki, Hasan Heybetli kimdir? İşte Fatih Edremit cinayetinin detayları...



HASAN HEYBETLİ KİMDİR?



Hasan Heybetli, 1950 yılında Siirt'te Arap Hüso diye tanınan kabadayı Hüseyin Heybetli'nin oğlu olarak doğmuştur. Cengiz Heybetli adında kardeşi vardır.



Kabadayı Hasan Heybetli 1970lerde İstanbul'da yeraltı dünyasında acımasızlığı ve gözü pekliğiyle kısa sürede tanınır oldu. Birçok adam yaralama, mekan basma olayına adı karıştı. Defalarca hapse girip çıktı. Hasan Heybetli, 1979 yılında babası ölünce, işleri tamamen eline alıp İstanbul meyve ve sebze halinin haraç işine başlamıştır.



MUAZZEZ ABACI İLE EVLİLİĞİ



Heybetli, 1979 yılında ünlü sanatçı Muazzez Abacı ile nişanlanmış, 1980'de evlenmiş ve 1983'te boşanmıştır. Çift, 1989'da tekrar evlenmiş ancak 1993'te yollarını yeniden ayırmıştır.



HASAN HEYBETLİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?



2009 yılında "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Heybetli, İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde bulunuyordu. 12 Mart 2025'te koğuşunda ölü bulunmuş olup, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacaktır.



Heybetli'nin vefatıyla Türkiye'nin yeraltı dünyasında bir devir kapanmış oldu.

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