Hasan Fırat, Arda Güler'i anlattı: "Daha bir şey görmediniz"

Fenerbahçe U16 takımının eski teknik sorumlusu Hasan Fırat beraber çalıştığı Arda Güler'i Milliyet'e anlattı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Hasan Fırat, Arda Güler'i anlattı: 'Daha bir şey görmediniz'
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22 Şubat 2022 08:31
Fenerbahçe U16 takımının eski teknik sorumlusu Hasan Fırat beraber çalıştığı Arda Güler'i anlattı.

Bir dönem Çağdaş Atan ile Alanyaspor'da da çalışan Hasan Fırat, Arda'nın özel bir yeteneğe sahip olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Bu daha başlangıç Arda için, daha bir şey görmediniz. Herkes klasik 10 numara gözüyle bakıyor ama 6-8-10 hepsini oynar. Ben 6 numarada da oynattım. Yaşıtları arasında fiziksel açıdan en dayanıklı isimlerden biriydi. Hatta takımın en iyisiydi. Fizik olarak daha da gelişecek. Vücudunu kullanmayı iyi biliyor. Yaşına göre çok olgundur, problem çözücüdür. Bir oyuncu için bu çok önemli."

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