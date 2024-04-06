Hasan Çetinkaya, Viktor Gyökeres için Lizbon'da

Viktor Gyökeres'in menajeri Hasan Çetinkaya, Sporting - Benfica maçı için Lizbon'da olacak.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; burada Sporting yönetimi ile görüşmelerde bulunacak olan Çetinkaya, Gyökeres ile ilgilenen kulüpler hakkında kulübe bilgi verecek.



Haberde; Sporting yönetiminin ise ilgilerin farkında olduğu ve İsveçli oyuncu için 100 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğuna yer verildi.



Bu sezon Sporting formasıyla 41 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 36 gol 15 asistlik performans gösterdi.





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