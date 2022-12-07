Hasan Çavuşoğlu: 'Yabancı hakem konusu saygısızca'

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yabancı oyuncu sayısı ve yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili TRT Spor'a konuştu.



Hedeflerinin ligi ilk 10'da bitirmek olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Farioli'nin oyun tarzında bazen hoşuma gitmeyen şeyler oluyor ama müdahale etmiyorum." dedi.



"YABANCILAR YÜZÜNDEN KUR FARKI YEDİK"



Çavuşoğlu, "Geçen sene yabancı oyuncuların ödemeleri yüzünden en az yiyen 60 milyon kur farkı yedi. Yabancı oyuncu sayısı arttıkça kulüplerin borcu artacak." ifadelerini kullandı.



"YABANCI HAKEM KONUSU SAYGISIZCA"



Yabancı hakem konusuyla ilgili gelen soruya Çavuşoğlu, "Yabancı hakem konusuna en başından beri karşıyım. 85 milyon nüfusu olan ülkede, Türk hakemlerimiz yeteneksiz mi diyoruz? Neden yabancı hakem isteniyor? Hakemler herkese hata yapıyor. Yabancı hakem konusunu saygısızca buluyorum. Yurt dışındaki maçları izlemiyorlar galiba. Yabancı hakemler hiç hata yapmıyorlar mı? Dünya Kupası'nı izliyorlar mı? Ne kadar hatalar yapılıyor. Futbolun genetiğinde bu var." açıklamasını yaptı.





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