Hasan Çavuşoğlu: "Umarım Emre Akbaba da Ozan Tufan gibi döner"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba için açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; alanyaspor.org.tr
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Hasan Çavuşoğlu: 'Umarım Emre Akbaba da Ozan Tufan gibi döner'
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14 Eylül 2021 11:06
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer ettikleri Emre Akbaba'nın transferi için açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Emre'nin sözleşmesinde herhangi bir opsiyon yok. Emre sakatlıklar yaşamasaydı; hem milli takımın hem de Galatasaray'ın vazgeçilmezi olacaktı. Emre bu sezon oynamak ve form tutmak istiyor. Emre inşallah burada eskisi gibi çıkış yakalar ve kulübüne iyi bir şekilde döner. Umarım, Emre Akbaba'nın Ozan Tufan'ın dönüşü gibi bir dönüş olur. Emre Akbaba transferinden dolayı Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."


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