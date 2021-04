Hasan Çavuşoğlu: 'Her maça galibiyet için çıkacağız'

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligde bulundukları sırayı korumak istediklerini söyledi.



Çavuşoğlu, katıldığı bir etkinliğinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin geri kalan maçlarının çok önemli olduğunu belirtti.



Ligin altının üstünün karıştığını, üst taraftakilerin şampiyonluk, alt taraftakilerin de küme düşmeme yarışı içinde olduklarını aktaran Çavuşoğlu, zaten futbolun özelliği ve güzelliğinin de burada olduğunu dile getirdi.



Son zamanlarda maçların daha da zorlu geçtiğine değinen Çavuşoğlu, hiçbir maçın kolay olmadığını iyi bildiklerini bildirdi.



Her maçın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz beşinci sıradayız. Beşinciliğimizi korumak istiyoruz. Onun için de her maça galibiyet için çıkacağız. Bugüne kadar olduğu gibi her maça biz galibiyet için çıktık. Tabi her maçı kazanamıyorsun. Bu sene gerçekten olağan dışı bir lig yaşanıyor. Çünkü hem üst tarafta hem alt tarafta çaba sarf edenler var" diye konuştu.



Çavuşoğlu, bu sezon şansız şekilde ve iyi oynayıp kaybettikleri maçların da olduğunu belirterek, "Tabi bunlar futbolun içerisinde var. Haftada 2 maç yap, 3 maç yap. 10 günde, 8 günde 3 maç yapıyorsun. Tabi hiçbir takım için kolay değil. Bizim kadromuz da 22 kişi. Sakatlıklarımız da oluyor. Cezalı da oluyor. İşte bu hafta da Caulker cezalı. Babacar'ın yine bir sakatlığı var. Oynar mı oynamaz mı bilmiyoruz ama neticesinde sahaya 11 kişi çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.



Önlerindeki Başakşehir maçına da en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Çavuşoğlu, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.



Her takımın sahaya galibiyet için çıktığını anlatan Çavuşoğlu, "Kimse sahaya beraberlik ya da mağlubiyet için çıkmaz. Herkes galibiyet için çıkar ama üç neticeli sonuç oluyor. Biz de inşallah yarın iyi bir netice alabilirsek bizim için çok iyi olur." diye konuştu.



Alanyaspor'un beklentileri şu ana kadar karşıladığını düşündüğünü belirten Çavuşoğlu, sezon başında ilk 10 içerisinde ve en iyi yerde bitirme istediklerinin olduğunu kaydetti. Yerlerini korumak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Daha da yukarı gitmeyi herkes ister ama lig bitiminde ligi nerde bitirebileceğimizi hep birlikte göreceğiz."dedi.