Hasan Çavuşoğlu: "Erol Bulut ve Fenerbahçe sorusundan sıkıldım"

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada, Erol Bulut isminin Fenerbahçe ile anılmasından sıkıldığını dile getirdi.

Haber; Sporx.com
Hasan Çavuşoğlu: 'Erol Bulut ve Fenerbahçe sorusundan sıkıldım'
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03 Mayıs 2020 13:52
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
 
Teknik Direktör Erol Bulut'un isminin Fenerbahçe ile anılmasından sıkıldığını belirten Hasan Çavuşoğlu, "Bu konudan artık yoruldum, bıktım. Tekrar tekrar soruluyor. Değişem bir durum yok. Hocamız sezon sonuna kadar takımının başındadır. Sezon sonunda ne olur bilemeyiz" sözlerini kullandı
 
Hasan Çavuşoğlu daha önce yağtığı açıklamada bu konuyu Ali Koç'a dorduğunu ve teklif olmadığını belirtmişti.
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