Hasan Çavuşoğlu: 'Erol Bulut ve Fenerbahçe sorusundan sıkıldım'

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Erol Bulut'un isminin Fenerbahçe ile anılmasından sıkıldığını belirten Hasan Çavuşoğlu, "Bu konudan artık yoruldum, bıktım. Tekrar tekrar soruluyor. Değişem bir durum yok. Hocamız sezon sonuna kadar takımının başındadır. Sezon sonunda ne olur bilemeyiz" sözlerini kullandı

Hasan Çavuşoğlu daha önce yağtığı açıklamada bu konuyu Ali Koç'a dorduğunu ve teklif olmadığını belirtmişti.