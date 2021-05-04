Hasan Çavuşoğlu: "Bazı saygısız hocalar var!"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca ve Salih Uçan hakkında konuştu.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Hasan Çavuşoğlu: 'Bazı saygısız hocalar var!'
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04 Mayıs 2021 13:33
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Posta gazetesi yazarı Faik Gürses'e konuştu.

Öncelikle Efecan Karaca için görüşlerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bazı saygısız hocalar, direk Efecan'ı arayıp transfer teklifinde bulunuyorlar. Çok çirkin ve terbiyesiz bir durum. Bizimle Haziran 2022'ye kadar mukavelesi var." dedi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yakın takibindeki Salih Uçan konusunda da Çavuşoğlu, "Henüz bizimle bir kontak kurmadı. Kararını da vermiş değil. Sözleşmesi bitiyor, tek bildiğim o." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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