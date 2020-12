Hasan Can Kaya sevgilisi kimdir? Hasan Can Kaya O Ses Türkiye Yılbaşı, Hasan Can Kaya kaç yaşındadır ve nerelidir?

Hasan Can Kaya bir süre önce Acun Ilıcalı ile anlaştığını ve Konuşanlar'ın yeni bölümlerinin Ilıcalı'nın EXXEN adlı dijital platformunda yayımlanacağını duyurmuştu. Bu gelişmeden önce Hasan Can Kaya youtube Konuşanlar programını yaptı ve büyük üne kavuştuktan sonra Hasan Can Kaya kimdir, Hasan Can Kaya yaşı, Hasan Can Kaya nerelidir? Hasan Can Kaya boyu kaç, Hasan Can Kaya sevgilisi kim? Hasan Can Kaya evli mi? bilgilerine ulaşabilirsiniz.Mizah ve güldürü ile uğraşan Hasan Can Kaya O Ses Türkiye Yılbaşı programında şarkısını söyledi.16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.Geçtiğimiz dönemlerde BKM'de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube'da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.Leman Kültür'de düzenle olarak stand up yapan Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.Komedyen Hasan Can Kaya'nın merak edilen sevgilisi belli oldu. Hasan Can Kaya'nın sevgilisi yönetmen Sultan San'dır. Sultan San ile Hasan Can Kaya uzun süreli birliktelik yaşıyorlar ve Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San'dır.