Hasan Arat: 'Türkiye'yi temsil etmek bana enerji veriyor'

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- "Sözümüzün geçmesi çok önemli"

Dünya Atletizm Federasyonuna üç bağımsız üyeden biri olarak atanan Hasan Arat, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmenin önemli olduğunu söyledi.Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi 30 yıldır uluslararası alanda temsil ediyorum. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü İş Konseyinin yönetim kurulu üyeliğinde 4 sene bulundum. Farklı alanlarda Türk bayrağını masaya koymanın ne demek olduğunu orada anlıyorsunuz. Dünya Atletizm Federasyonunda dünyanın her yerinden adaylar arasından üç bağımsız üye seçiliyor, birisi ben oldum." diye konuştu.Dünya Atletizm Federasyonunda bağımsız üye olmasının Türkiye açısından önemli olduğuna dikkati çeken Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye'nin spora en büyük yatırımı yapan ülkeler arasında olmasını uluslararası toplantılarda net görüyoruz. Özellikle altyapı konusunda müthiş yatırımları var. Türkiye'nin genç nüfusu, okulları, ulaşabileceği çocuk sayı o kadar fazla ki bu konuda ciddi hamleye girmek lazım. Atletizm ana spor, her çocuk spora atletizmle başlıyor. Bağımsız üye olarak atanmam hem şahsım hem Türkiye açısından son derece önemli adım. Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir görev oluyor. Atletizm, olimpiyatlarda da birinci spor. Sebastian Coe ve Sergey Bubka gibi dünya tarihindeki en önemli sporcularla yan yana görev almak önemli. Önemli politikacıların da yer aldığı bu kurulda Türkiye'yi temsil etmek gurur verici."Arat, hem dünya hem de Türkiye sporu için elinden geleni yapmaya çalışacağını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, TMOK, Türkiye'de bu işe gönül vermiş kulüpler ve takımlarla, geçmişte bu işe büyük emekler vermiş arkadaşlarla bir çalışma yapmak arzusundayım. Hem Avrupa Olimpiyat Komitesi hem Uluslararası Olimpiyat Komitesindeki görevlerim gönüllülük üzerine kurulu. Bu işleri yaparken Türk bayrağını masaya koymanın çok kıymetini görüyorum. Ay-yıldızlı bayrağın masada olması, sözümüzün geçmesi çok kıymetli." ifadelerini kullandı.Güzel bir başlangıç yaptıklarını anlatan Arat, "Önümüzde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları var. Tüm sporcularımızın, özellikle atletizm takımımızın orada önemli başarılar alacağına inanıyorum. Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ve önemli finallerde bulunduk. Artık Türkiye'nin mutlaka madalya kazanması konusunda destek olmak lazım." değerlendirmesini yaptı.Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Pazarlama Komisyonu Üyesi, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Ligi Yönetim Kurulu Üyesi ve danışmanlığının yanı sıra 2023 Avrupa Oyunları'nın EOC Koordinasyon Komisyonu Başkanı olan Arat, şunları söyledi:"Bu çevreler birbirine son derece bağlantılı çevreler. Sporun bana verdiğini bu görevlerle spora geri vermenin gururunu yaşıyorum. Basketbol, benim hayatımı olumlu yönde çok değiştirmiştir. Beşiktaş Kulübünün ikinci başkanlığını yaptım. Bütün bu görevlerde bulunmak ciddi tecrübeler kazandırdı. Bu görevler Türkiye temsilidir. O ortamlara gittiğinizde daha net görüyorsunuz. Türkiye'yi temsil etmek bana enerjiyi veriyor. Bayrağımız ortaya konduğunda o enerjiyi alıyorum. Bunu ailemin, iş dünyasındaki arkadaşlarımın desteğiyle yapıyorum."Yurt dışındaki organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmenin önemini bir kez daha gördüğünü aktaran Arat, "Beni Polonya Cumhurbaşkanı kabul etti. Oyunların başkanı olarak kabul edilmeniz, bayrağımızın orada olması ülkemizin ihtiyacı olan şey. Özel sektördeki yöneticilerin, bu tip kurumlarda mutlaka yer alması lazım. Yıllardır bu işi yaptığımdan bu işin önemini biliyorum. Eşim ve çocuklarım da sporcu, bunu severek yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.