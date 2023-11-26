Hasan Arat'tan transfer sözleri!

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, "Hayalleriniz olacak. Benim Beşiktaş için hayallerim var. Hayallerimi gerçekleştirmek için yola çıktım" diye konuştu. Hasan Arat, "Dortmund'ta olduğu gibi büyük bir tribün yapacağız. Bütün mercilerle konuştum" dedi. Arat ayrıca, transfer ile ilgili de konuştu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hasan Arat'tan transfer sözleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2023 10:36
Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, önemli açıklamalarda bulundu.

Arat, "Beşiktaş markası şu an Türkiye'nin gündeminde. Her gün Beşiktaş konuşuluyor. Seçimler camiaya enerji verir. Gittiğim her yerde de bu enerjiyi görüyorum" dedi.

Sölzierine devam eden Arat, "Hayalleriniz olacak. Benim Beşiktaş için hayallerim var. Hayallerimi gerçekleştirmek için yola çıktım. Kısa vadede ilk 90 günde röntgeni çekip açıklayacağız. Orta vadede 1,5 yılda finansal ağırlıklı işler yapacağız. Uzun vadede 4,5 yılda tüm projeleri gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

ALACAĞIMIZ İSİMLER BELLİ

Hasan Arat, PSG ile yaptığı işbirliği anlaşması ile ilgili de "PSG ile kulübüm adına görüşme yaptım. Nasıl bir çerçeve anlaşması yapacağımızı konuştuk. Ara olduğu anda bizim alacağımız oyuncular belli" ifadelerini kullandı. Arat, stat çatısını da yenileyeceklerini duyurdu. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery