Hasan Arat'tan transfer açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklamasında bulundu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat'tan transfer açıklaması!
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04 Şubat 2024 23:23
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklaması yaptı.

Hasan Arat Arat, Sports Digitale'e yaptığı açıklamada, "Beşiktaşlılar merak etmesin. Fırsat transferlerine çalışıyoruz." dedi.

Oyuncu ismi vererek konuşan Arat, "Fofana'yı teklif ettiler. 6.5-7 milyon euro maaş istendi. Matic 10 milyon euronun üzerine gitti. Ekitike'nin opsiyonu 30 milyon euro." ifadelerini kullandı.

Panik transferi yapmayacağını söyleyen Hasan Arat, "Ben panik transferi yapmayacağım. Merak etmesinler. Taş gibi bir takım kuracağız." şeklinde konuştu.

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