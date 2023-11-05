Hasan Arat'tan sürpriz hamle: Samet Aybaba!

Beşiktaş Kulübü'nde yapılacak seçimde başkan adaylığını açıklayan Hasan Arat'tan sürpriz bir hamle geldi.
Arat, daha önce Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinde bulunan Samet Aybaba ile bir araya geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hasan Arat seçimi kazanırsa; Samet Aybaba'ya 'Futbol Direktörlüğü' görevini teklif edecek.
Hasan Arat ve Samet Aybaba arasında yapılan ilk görüşme olumlu geçti.
Futbolculuk kariyerinde 11 yıl Beşiktaş forması giyen Samet Aybaba, siyah-beyazlılarda 2012-2013 sezonunda da teknik direktörlük görevi yapmıştı.
Arat, daha önce Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinde bulunan Samet Aybaba ile bir araya geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hasan Arat seçimi kazanırsa; Samet Aybaba'ya 'Futbol Direktörlüğü' görevini teklif edecek.
Hasan Arat ve Samet Aybaba arasında yapılan ilk görüşme olumlu geçti.
Futbolculuk kariyerinde 11 yıl Beşiktaş forması giyen Samet Aybaba, siyah-beyazlılarda 2012-2013 sezonunda da teknik direktörlük görevi yapmıştı.