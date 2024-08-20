Hasan Arat'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyareti için Riva'ya gitti. Hasan Arat, Hacıosmanoğlu ile hakemler konusunu da görüşecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret!
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20 Ağustos 2024 13:44
Son güncelleme 20 Ağustos 2024 13:46
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Hasan Arat, TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyareti için Riva'ya gitti.

Başkan Arat'ın hayırlı olsun ziyaretinin yanı sıra İbrahim Hacıosmanoğlu ile Süper Lig'deki hakemler konusunu da görüşeceği belirtildi. 

Hasan Arat'ın bu görüşme sonrası açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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