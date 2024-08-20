Hasan Arat'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Hasan Arat, TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyareti için Riva'ya gitti.
Başkan Arat'ın hayırlı olsun ziyaretinin yanı sıra İbrahim Hacıosmanoğlu ile Süper Lig'deki hakemler konusunu da görüşeceği belirtildi.
Hasan Arat'ın bu görüşme sonrası açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Hasan Arat, TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyareti için Riva'ya gitti.
Başkan Arat'ın hayırlı olsun ziyaretinin yanı sıra İbrahim Hacıosmanoğlu ile Süper Lig'deki hakemler konusunu da görüşeceği belirtildi.
Hasan Arat'ın bu görüşme sonrası açıklamalarda bulunması bekleniyor.
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