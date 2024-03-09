Hasan Arat'tan Galatasaray'a flaş sözler!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hasan Arat, derbinin ardından paylaşım yapan Galatasaray için de çarpıcı sözler kullandı.
"TWEET'İ DÜZELTMEMİZ LAZIM' DEDİLER"
Siyah-beyazlıların başkanı, "Ezeli rakip, ebedi dostlar saygı içerisinde olmalıdır. Maçlar, kupalar kazanılır veya kaybedilir. Herkesin müzesinde yeteri kadar kupa var. Bu kulüpleri idare edenler, toplumun ve kulüplerinin değerlerini ciddiye almalı. Yaptıkları küçük hareket, milyonları yanlış yöne sürükleyebilir. Galatasaray maçından sonra tatsız bir olay yaşadık. Arkadaşları uyardım, "23 yaşında çocuğun yaptığı bir iş. Düzeltmemiz lazım" dediler. Stadı terk ettikten sonra farklı konuştular. Şimdi kalabalıkta konuştuğunuzu, yalnızken de konuşacaksınız." dedi.
GALATASARAY'A SALINCAK GÖNDERMESİ
Hasan Arat, sözlerine, "Beşiktaş kimsenin kayığına kimse binemez! 121 yıldır kartalı kimse kafese sığdıramadı. Kartal özgürdür, özgür olmaya devam edecektir. Türkiye'de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes çok iyi bilir." ifadeleriyle devam etti.
"TARAFTARA SESLENİYORUM"
Taraftarlarına seslenen Hasan Arat, "Taraftarlara sesleniyorum, camia büyüklerine sakın yanlış yapmayın! Mezarlığa gittiğimizde, Ali Sami Yen'i ziyaret ettik. Kimse o işleri bahane ederek, camialara kötülük yapmasın!" açıklamasında bulundu.
Siyah-beyazlıların başkanı ayrıca, "Atatürk "Bir ulus birbirine sımsıkı bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek güç olamaz" demiştir. Yolumuz açık, şansımız bol olsun." diye konuştu.
"TWEET'İ DÜZELTMEMİZ LAZIM' DEDİLER"
Siyah-beyazlıların başkanı, "Ezeli rakip, ebedi dostlar saygı içerisinde olmalıdır. Maçlar, kupalar kazanılır veya kaybedilir. Herkesin müzesinde yeteri kadar kupa var. Bu kulüpleri idare edenler, toplumun ve kulüplerinin değerlerini ciddiye almalı. Yaptıkları küçük hareket, milyonları yanlış yöne sürükleyebilir. Galatasaray maçından sonra tatsız bir olay yaşadık. Arkadaşları uyardım, "23 yaşında çocuğun yaptığı bir iş. Düzeltmemiz lazım" dediler. Stadı terk ettikten sonra farklı konuştular. Şimdi kalabalıkta konuştuğunuzu, yalnızken de konuşacaksınız." dedi.
GALATASARAY'A SALINCAK GÖNDERMESİ
Hasan Arat, sözlerine, "Beşiktaş kimsenin kayığına kimse binemez! 121 yıldır kartalı kimse kafese sığdıramadı. Kartal özgürdür, özgür olmaya devam edecektir. Türkiye'de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes çok iyi bilir." ifadeleriyle devam etti.
"TARAFTARA SESLENİYORUM"
Taraftarlarına seslenen Hasan Arat, "Taraftarlara sesleniyorum, camia büyüklerine sakın yanlış yapmayın! Mezarlığa gittiğimizde, Ali Sami Yen'i ziyaret ettik. Kimse o işleri bahane ederek, camialara kötülük yapmasın!" açıklamasında bulundu.
Siyah-beyazlıların başkanı ayrıca, "Atatürk "Bir ulus birbirine sımsıkı bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek güç olamaz" demiştir. Yolumuz açık, şansımız bol olsun." diye konuştu.