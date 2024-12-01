Hasan Arat'tan 58 milyon euroluk harcama!

Yaklaşık 1 yılda harcanan rekor bonservisler ve maaşlara rağmen siyah-beyazlılarda gelinen nokta hayal kırıklığı oldu.





Geçen sezon kış ve bu yaz transfer döneminde 12 transfer yapılırken 7'sine bonservis ve kiralama bedeli olarak 31.1 milyon Euro ödenmesi taahhüt edildi. 2023-24'ün ara transfer sürecinde Legia Varşova'ya 10 milyon Euro verilerek alınan ve hâlâ tartışılan Ernest Muçi, Beşiktaş'a gelen tarihin en pahalı ismi oldu. Aynı dönemde 1 milyon Euro'ya Braga'dan kiralanan Al-Musrati'ye sezon başında 11 milyon Euro bonservis bedeli ödendi ve Libyalı orta saha, Muçi'den kulübün en çok bonservis ödediği isim ünvanını devraldı.



ARAT'IN HARCADIĞI MALİYET



Kadroya dahil edilen futbolcuların aldığı- alacağı maaş yükü 27 milyon Euro'yu buldu. Böylece Hasan Arat başkanlığında 1 yıllık maliyet 58 milyon Euro'yu ((2.1 milyar TL) gördü. Kulübün ekim ayı itibarıyla da borcu 12.2 milyar TL'ye ulaştı.





Beşiktaş 'ta üst üste gelen istifaların ardındanda 3 Aralık 2023'te seçildiği başkanlık görevinden ayrılırken arkasında bir enkaz bıraktı.