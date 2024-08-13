Hasan Arat: 'Sen rahat ol Süleyman Ağabey'

Açıklamalarına devam eden Arat, "Bugün mutlu olman lazım çünkü altyapıdan yetişmiş epey sporcumuz var A takımda. Nur içinde yat. İyi ki varsın. Beşiktaş'a, devletine, milletine çok şey verdin. Hepiniz senden razıyız. Yaptıkların için çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Tüm Beşiktaşlılar adına teşekkür ediyoruz. Nur içinde yat Süleyman Ağabey." sözleriyle devam etti.





Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat,diye konuştu.Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da şu ifadeleri kullandı;Süleyman Seba'nın ardından Ali Sami Yen'in kabrini de ziyaret eden Hasan Arat,açıklamasında bulundu.Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Hasan Arat,şeklinde konuştu.diyen Hasan Arat,açıklamasında bulundu.