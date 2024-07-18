Hasan Arat: 'Kime oy verdiğimizi açıklayacağız'

Sonuçların sandıkta belirleneceği bir seçim olması en büyük dileğimizdir fakat şunu söylemek isterim; böylesine önemli kişiliklerin, UEFA İcra Kurulu'nda yer alan bir kişinin adaylığa müracaat ettikten sonra adaylıktan çekilmesi, Türkiye için tarihe geçecek notlardan birisidir. Bu çok üzücü bir durumdur. Keşke herkes adaylığa devam etseydi, bu daha doğru olurdu. Yine de demokrasiye güvenimiz tamdır." dedi.



"KARARIMIZI SONRA VERECEĞİZ"



Seçimde hangi adayı destekleyecekleri hakkında konuşan Arat, "Biz Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, adaylar kendi programlarını tanıttıktan sonra bir araya gelip kendi kararımızı vereceğiz. Bu kararımız, sandıktaki neticeyi belirleyecektir. Kararımız, kendi delegelerimizin fikirleri doğrultusunda olacaktır. Beşiktaş olarak duruşumuz çok nettir. Uzun zamandan sonra iki adaylı seçim oluyor, adayların çıkması projeleri tetikler. Yönetimler daha vasıflı insanlar tarafından kurulmaya çalışılır." ifadelerini kullandı.



"KİME OY VERDİĞİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ"



Öte yandan Habertürk'e açıklamalarda bulunan Hüseyin Yücel, "Biz bu seçimde bağımsız duruyoruz. Ortada duruyoruz. Hangi aday seçilirse tebrik ederiz. Kim seçilirse seçilsin adil ve şeffaf olmalı. Geçen sene sergilenen yönetim tekrar edilirse çok ağır bir şekilde tepkimizi ortaya koyarız. Geçen seneki gibi bir takım varmış gibi davranılırsa, gerekeni yaparız. Köprüden önce son çıkış, bu seçim bu yüzden çok önemli." dedi.

