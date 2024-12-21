Hasan Arat kararını verdi; Konuşacak

Beşiktaş'ta başkanlık görevini bırakan ve eleştirilerin odağında olan Hasan Arat, gündeme dair açıklamalarda bulunacak

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat kararını verdi; Konuşacak
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21 Aralık 2024 16:21
Beşiktaş'ta başkanlık görevini bırakan ve eleştirilerin odağında olan Hasan Arat, gündeme dair açıklamalarda bulunacak

Candaş Tolga Işık'a konuşan Arat, "Haftalardır hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Her 2 başkan adayımızla bu konuda istişare ettim. Bu salı akşamı canlı yayında sorularınızı yanıtlamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat, 24 Aralık Salı akşamı Ekol TV ekranlarında açıklamalarda bulunacak.
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