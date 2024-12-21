Hasan Arat kararını verdi; Konuşacak

Beşiktaş'ta başkanlık görevini bırakan ve eleştirilerin odağında olan Hasan Arat, gündeme dair açıklamalarda bulunacak
Candaş Tolga Işık'a konuşan Arat, "Haftalardır hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Her 2 başkan adayımızla bu konuda istişare ettim. Bu salı akşamı canlı yayında sorularınızı yanıtlamaya hazırım." ifadelerini kullandı.
Hasan Arat, 24 Aralık Salı akşamı Ekol TV ekranlarında açıklamalarda bulunacak.
Candaş Tolga Işık'a konuşan Arat, "Haftalardır hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Her 2 başkan adayımızla bu konuda istişare ettim. Bu salı akşamı canlı yayında sorularınızı yanıtlamaya hazırım." ifadelerini kullandı.
Hasan Arat, 24 Aralık Salı akşamı Ekol TV ekranlarında açıklamalarda bulunacak.