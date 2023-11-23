Hasan Arat'ın PSG'den istediği yıldız ortaya çıktı!

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat'ın PSG'den istediği yıldız isim ortaya çıktı. Arat'ın anlaşma sağladığı yıldızın Carlos Soler olduğu öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Hasan Arat'ın PSG'den istediği yıldız ortaya çıktı!
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23 Kasım 2023 12:04
Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, önceki gün Doha'ya giderek Paris Saint-Germain ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüşmelerde bulundu.

Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile PSG arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlamasına vardık. Anlaşmamız, gençlik gelişim merkezi ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor" ifadelerini kullandı.

O YILDIZ CARLOS SOLER!

Hasan Arat'ın, Al-Khelaifi ile transferi için anlaşma sağladığı yıldızın, 26 yaşındaki İspanyol orta saha Carlos Soler olduğu öne sürüldü.

Siyah-beyazlılar ile adı anılan Soler, bu sezon PSG ile 9 karşılaşmada 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

FRANSIZ BASININDAN EKITIKE İDDİASI

Ayrıca Fransız basını, Beşiktaş'ın yine PSG'nin 21 yaşındaki forveti Hugo Ekitike ile ilgilendiğini de belirtti. 



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