Hasan Arat'ın futbol şube sorumlusu belli oldu

Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylarından Hasan Arat'ın futbol şubesi ve futbol iletişiminden sorumlu yöneticisi belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat'ın futbol şube sorumlusu belli oldu
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26 Kasım 2023 11:33
Son güncelleme 26 Kasım 2023 11:35
Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylarından Hasan Arat'ın futbol şubesi ve futbol iletişiminden sorumlu yöneticisi belli oldu.

Feyyaz Uçar futbol sorumlusu olacak

Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Feyyaz Uçar'ın, Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hasan Arat'ın futbol şubesi ve futbol iletişiminden sorumlu yöneticisi olacağı öğrenildi.

29 Kasım'da açıklanıyor 

Öte yandan Hasan Arat, yönetim kurulu listesini 29 Kasım'da açıklayacağını ilan etmişti.

Arat yaptığı açıklamada, ''Seçildiğim takdirde 13 üye de bütün toplantılarımıza katılacak ve hepsi sorumluluk alacak. 29 Kasım akşamı hepsinin nelerden sorumlu olduğunu göreceksiniz.'' ifadelerini kullanmıştı. 



 

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