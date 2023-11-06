Hasan Arat: "İftira kampanyası başlatılıyor"

Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklama yaptı.

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Hasan Arat: 'İftira kampanyası başlatılıyor'
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06 Kasım 2023 00:14
Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Arat, yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulunun eksiksiz olarak istifa etmesi gerekirken, haftalar, aylar süren bir oy pazarlığına devam ediliyor. İcazet bekleniyor, hesaplar yapılıyor, iftira kampanyaları başlatılıyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI

"Değerli Beşiktaşlılar,

Sizlere daha önce "olağan değil olağanüstü bir seçime gittiğimizi" özellikle vurguladım.

Yönetim kurulunun eksiksiz olarak istifa etmesi gerekirken, haftalar, aylar süren bir oy pazarlığına devam ediliyor. İcazet bekleniyor, hesaplar yapılıyor, iftira kampanyaları başlatılıyor.

Kaybedecek bir günümüz daha yoktur dedik, sezonun yarısı, belki tamamı gidiyor.

Beşiktaş'a parmak sallayanlara verilmeyen yanıtlar, Beşiktaş taraftarına veriliyor.

Kendini Beşiktaş'tan büyük görenler varsa, Beşiktaş büyüklüğünü herkese öğretir. Sandıkta hesabını sorar.

Size verdiğim sözü unutmayın; bu yolda sadece Beşiktaşlılar olacak, Beşiktaş'ın her seviyesinde dünya çapında isimler olacak.

Değerli Beşiktaşlılar,

Kimse kendi menfaatleri için Beşiktaş camiasına meydan okuyamaz.

Bu yola hep birlikte çıktık.

Sandığa gelip iradenizi gösterin, bir dönemi hep birlikte kapatalım."

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