Hasan Arat: 'Cenk Tosun'a saygı duymalıyız'

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu.
Tivibu Spor'a konuşan Arat, "Beşiktaş çok medeni bir kulüptür, Cenk'e teşekkürlerini yapmıştır. Eleştirenler olabilir, sporcu kendi özgür kararını almıştır. Başkan olarak son maçtan sonra kendisini ve arkadaşlarını arayarak tebrik ettim. Bu kendi kararıdır, insanların kararına saygı göstermek lazım. Taraftar eleştirebilir, bunlar normal şeylerdir." dedi.
Cenk'e kariyerinde başarılar dileyen Arat, "Bizim çok genç iki oyuncumuz var; Semih ve Mustafa. Bunlara hocamız daha fazla şans vermek istiyor. Bizim başka planlarımız vardı, bu son derece normal bir şey. Bu kopuşlarda çok büyük kırılmalar olmasın, herkes için hayat daha güzel olsun. Biz kimsenin sıkıntılı duruma düşmesini istemeyiz. Yıllarca oluşmuş bir ilişki var, bizde de yeni gençler geliyor. Karar kendi kararıdır, onu kendisine sormanız lazım. Cenk bizim için kıymetli bir milli oyuncudur, kendisine hayatta başarılar diliyoruz. Beşiktaşlılar müsterih olsun; kendi evlatları geliyor. Immobile ile Semih'in yan yana oynamasını başka kulüplerde göremezsiniz." sözlerini sarf etti.
Tivibu Spor'a konuşan Arat, "Beşiktaş çok medeni bir kulüptür, Cenk'e teşekkürlerini yapmıştır. Eleştirenler olabilir, sporcu kendi özgür kararını almıştır. Başkan olarak son maçtan sonra kendisini ve arkadaşlarını arayarak tebrik ettim. Bu kendi kararıdır, insanların kararına saygı göstermek lazım. Taraftar eleştirebilir, bunlar normal şeylerdir." dedi.
Cenk'e kariyerinde başarılar dileyen Arat, "Bizim çok genç iki oyuncumuz var; Semih ve Mustafa. Bunlara hocamız daha fazla şans vermek istiyor. Bizim başka planlarımız vardı, bu son derece normal bir şey. Bu kopuşlarda çok büyük kırılmalar olmasın, herkes için hayat daha güzel olsun. Biz kimsenin sıkıntılı duruma düşmesini istemeyiz. Yıllarca oluşmuş bir ilişki var, bizde de yeni gençler geliyor. Karar kendi kararıdır, onu kendisine sormanız lazım. Cenk bizim için kıymetli bir milli oyuncudur, kendisine hayatta başarılar diliyoruz. Beşiktaşlılar müsterih olsun; kendi evlatları geliyor. Immobile ile Semih'in yan yana oynamasını başka kulüplerde göremezsiniz." sözlerini sarf etti.
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