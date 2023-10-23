29 Ekim

Hasan Arat: "Biz hazırız"

Beşiktaş'ta yapılacak seçimde başkan adayı olan Hasan Arat, seçim tarihinin açıklanmasının ardından bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat: 'Biz hazırız'
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23 Ekim 2023 18:46
Beşiktaş Kulübü, seçim tarihinin 10 Aralık olduğunu, bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde seçimin 17 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Siyah-beyazlılarda daha önce başkan adaylığını açıklayan Hasan Arat'tan seçim tarihinin açıklanmasının ardından paylaşım geldi.

Arat, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Değerli Beşiktaşlılar,

Bu seçim olağan değil, olağanüstü bir seçimdir.

"Aslolan hayattır, hayat da Beşiktaş" diyenlerin seçimidir.

Armamıza gönül vermiş, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki Beşiktaşlılara daha önce söylediğimiz gibi, biz hazırız.

Çıktığımız yol, artık tüm Beşiktaşlıların yoludur."



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