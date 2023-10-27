Hasan Arat, Beşiktaş Yönetimi'ni istifaya çağırdı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo-Glimt'e 3-1 mağlup olduğu maçın ardından başkan adayı Hasan Arat bir paylaşımda bulundu.
Yönetim kurulunu istifaya davet eden Hasan Arat, "İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım." ifadelerini kullandı.
İşte Hasan Arat'ın açıklamalarının tamamı;
"Büyük Beşiktaş Camiası; 22 Ağustos'ta 'Beşiktaş'ın kaybedecek bir günü daha yok, seçime gidilmeli' dedik.
6 Ekim'de yönetim 'seçim kararı aldık' açıklaması yaptı, 'biz hazırız' dedik.
23 Ekim'de 55 gün sonraya seçim tarihi ilan edildi. İstifa eden yok. Teknik direktörümüz yok. Seçime 52 gün, 9 maç var.
Burada aslolan Beşiktaş sevgisi ve Beşiktaş'ın geleceğidir. İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım.
Beşiktaşlılar, bu yol artık bizim yolumuzdur."
"BİZ İSTİFAYA HAZIRIZ"
Öte yandan Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar maçın ardından yaptığı paylaşımda istifaya hazır olduklarını açıkladı.
İşte Akpınar'ın ifadeleri;
"17 Aralık'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Başkan ve yeni Yönetim Kurulu seçilecek. Disiplin Kurulu olarak, arkadaşlarımızla konuştuk. Tüm kurullar istifa etsin, Olağanüstü seçimde, tüm kurul seçimleri yenilensin. Biz varız. Hodri meydan."
Yönetim kurulunu istifaya davet eden Hasan Arat, "İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım." ifadelerini kullandı.
İşte Hasan Arat'ın açıklamalarının tamamı;
"Büyük Beşiktaş Camiası; 22 Ağustos'ta 'Beşiktaş'ın kaybedecek bir günü daha yok, seçime gidilmeli' dedik.
6 Ekim'de yönetim 'seçim kararı aldık' açıklaması yaptı, 'biz hazırız' dedik.
23 Ekim'de 55 gün sonraya seçim tarihi ilan edildi. İstifa eden yok. Teknik direktörümüz yok. Seçime 52 gün, 9 maç var.
Burada aslolan Beşiktaş sevgisi ve Beşiktaş'ın geleceğidir. İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım.
Beşiktaşlılar, bu yol artık bizim yolumuzdur."
"BİZ İSTİFAYA HAZIRIZ"
Öte yandan Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar maçın ardından yaptığı paylaşımda istifaya hazır olduklarını açıkladı.
İşte Akpınar'ın ifadeleri;
"17 Aralık'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Başkan ve yeni Yönetim Kurulu seçilecek. Disiplin Kurulu olarak, arkadaşlarımızla konuştuk. Tüm kurullar istifa etsin, Olağanüstü seçimde, tüm kurul seçimleri yenilensin. Biz varız. Hodri meydan."