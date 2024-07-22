Hasan Arat, Asensio için devrede!

İkinci Başkan Hüseyin Yücel önderliğinde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta taraftara bir hediye de Başkan Hasan Arat vermek istiyor.
Güçlü bağlantılarını kullanmaya hazırlanan Arat, yakın arkadaşı Nasır el-Halifi'nin sahibi olduğu PSG'den Marco Asensio'yu transfer etmek istiyor.
İKNA TURLARI
Fransız ekibi, geçtiğimiz sezon başı bedelsiz olarak kadrosuna kattığı İspanyol yıldızın ayrılığına sıcak bakarken, Asensio kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 28 yaşındaki futbolcunun yüksek maliyetine rağmen transferden vazgeçmeyen Başkan Hasan Arat, yetenekli kanat oyuncusunu İstanbul'a gelmeye ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.
BEKLEDİĞİ SÜRELERİ ALAMADI
Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 31 maça çıkan Asensio, bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de başlayabildi. İspanyol yıldız, beklediği süreleri alamamasına rağmen 5 gol ve 7 asistle skora 12 kez direkt etki etti. [Kaynak: Aslında Gazetesi]
Güçlü bağlantılarını kullanmaya hazırlanan Arat, yakın arkadaşı Nasır el-Halifi'nin sahibi olduğu PSG'den Marco Asensio'yu transfer etmek istiyor.
İKNA TURLARI
Fransız ekibi, geçtiğimiz sezon başı bedelsiz olarak kadrosuna kattığı İspanyol yıldızın ayrılığına sıcak bakarken, Asensio kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 28 yaşındaki futbolcunun yüksek maliyetine rağmen transferden vazgeçmeyen Başkan Hasan Arat, yetenekli kanat oyuncusunu İstanbul'a gelmeye ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.
BEKLEDİĞİ SÜRELERİ ALAMADI
Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 31 maça çıkan Asensio, bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de başlayabildi. İspanyol yıldız, beklediği süreleri alamamasına rağmen 5 gol ve 7 asistle skora 12 kez direkt etki etti. [Kaynak: Aslında Gazetesi]
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU