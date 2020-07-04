"Hasan Ali'yi gönderip Carlos'u mu alacaksın?"

İlker Yağcıoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ın gelecek sezon de Fenerbahçe'de kalması gerektiğini ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
'Hasan Ali'yi gönderip Carlos'u mu alacaksın?'
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04 Temmuz 2020 23:55
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 yendiği maçta oldukça iyi bir performans gösteren Hasan Ali Kaldırım için flaş bir yorum geldi.

Hasan Ali Kaldırım'ın son haftalarda yükselen performansını değerlendiren İlker Yağcıoğlu: "Hasan Ali Kaldırım'ı göndereceksin de yerine Roberto Carlos'u mu alacaksın?. Sakatlıktan sonra kendisini toparladı ve performansıyla da fark yaratıyor; Hasan Ali Kaldırım iyi bir profesyonel ve gelecek sezon da Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır" dedi.



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