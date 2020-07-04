'Hasan Ali'yi gönderip Carlos'u mu alacaksın?'

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 yendiği maçta oldukça iyi bir performans gösteren Hasan Ali Kaldırım için flaş bir yorum geldi.



Hasan Ali Kaldırım'ın son haftalarda yükselen performansını değerlendiren İlker Yağcıoğlu: "Hasan Ali Kaldırım'ı göndereceksin de yerine Roberto Carlos'u mu alacaksın?. Sakatlıktan sonra kendisini toparladı ve performansıyla da fark yaratıyor; Hasan Ali Kaldırım iyi bir profesyonel ve gelecek sezon da Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır" dedi.



