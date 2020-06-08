Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden Galatasaray yanıtı!

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden Galatasaray yanıtı!
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08 Haziran 2020 22:42
2020-21 sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Hasan Ali Kaldırım...

Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istemediği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan tecrübeli sol bekin ise Galatasaray ile görüştüğü ve sezonun sona ermesiyle birlikte resmi sözleşmeye imza atacağı iddia edilmişti.

Hasan Ali'nin geleceği merak konusu olurken, milli oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusuyla ilgili çıkan transfer söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMADIK"

Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'e konuşan Türkcan, Hasan Ali Kaldırım ile ilgili "Hasan Ali, tamamen lig ve kupadaki maçlara odaklanmış durumda. Tek amacı ligi hem kendisi hem Fenerbahçe için en iyi şekilde bitirmek. Sözleşme değerlendirmelerini sezon sonu yapacağız. Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık." ifadelerini kullandı.

Son 8 sezondur Fenerbahçe formasını terleten 30 yaşındaki sol bek, bu sezon çıktığı 12 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.

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