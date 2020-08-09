Hasan Ali Kaldırım'ın Devler Ligi sevinci

Fenerbahçe'ye veda eden ve Başakşehir'e 3 yıllık imza atan milli sol bek kısa bir açıklama yaptı

Haber; Sabah
Hasan Ali Kaldırım'ın Devler Ligi sevinci
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09 Ağustos 2020 11:28
8 yıllık Fenerbahçe macerasını sonlandıran Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'e gitti. 30 yaşındaki milli sol bek, eski takımına veda mesajı yayınladıktan sonra turuncu- lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada "Milli takımımızın önemli isimlerinden olan ve özverili futboluyla herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek" denildi.

Hasan Ali ise "Yeni bir sayfa açıyorum. Şampiyonlar Lig'nde oynayacağım için mutluyum" mesajını verdi.






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