Hasan Ali Kaldırım'dan 'Muz' mesajı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilirken tansiyonun gergin olduğu anlarda Hasan Ali Kaldırım'ın muz yerken görüntüleri dikkat çekmişti.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğrafın ardından Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş ile oynanması planlanan maç öncesinde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Hasan Ali Kaldırım, sosyal medya hesabından muz yediği bir fotoğraf paylaşırken ''Muz iyidir'' paylaşımı yaptı.
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Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğrafın ardından Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş ile oynanması planlanan maç öncesinde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Hasan Ali Kaldırım, sosyal medya hesabından muz yediği bir fotoğraf paylaşırken ''Muz iyidir'' paylaşımı yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın