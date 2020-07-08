Hasan Ali Kaldırım'dan kaptanlık pazubandı cevabı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, "Zoraki kaptan; Hasan Ali, maça pazubandı olmadan çıktı. Bunu fark eden teknik heyet, takması için getirip verdi ancak tecrübeli oyuncu takmak yerine kenara atmayı tercih etti." haberine cevap verdi.Sarı lacivertli oyuncu, Instagram'dan yaptığı açıklamada; "Kaptanlık pazubandı maç içinde kolumu rahatsız ettiğinden çıkarıp saha dışına bıraktım. Bu durum daha önce de başıma geldi" ifadelerini kullandı