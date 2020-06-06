Hasan Ali Kaldırım'dan G.Saray cevabı: "Zamanı gelince konuşuruz"

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray iddialarıyla ilgili konuştu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Hasan Ali Kaldırım'dan G.Saray cevabı: 'Zamanı gelince konuşuruz'
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06 Haziran 2020 10:49
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Henüz Sarı-Lacivertliler ile anlaşma sağlamayan Milli sol bekin ezeli rakip Galatasaray ile el sıkıştığı iddia edildi.

Hasan Ali bu konuyla ilgili olarak, "Ben Fenerbahçe'de mutluyum. Bu takımın kaptanlarından biriyim. Şu anda bunları düşünmüyorum. Önümüzde kazanmamız gereken bir Türkiye Kupası var. Kısacası tek gündemim futbol. Zamanı gelince yönetimle oturup konuşuruz" dedi.

Bu sezon sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Hasan Ali Kaldırım, toplamda 12 resmi maçta oynadı, gol ya da asist katkısı veremedi.

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