Hasan Ali Kaldırım'dan G.Saray cevabı: 'Zamanı gelince konuşuruz'

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Henüz Sarı-Lacivertliler ile anlaşma sağlamayan Milli sol bekin ezeli rakip Galatasaray ile el sıkıştığı iddia edildi.Hasan Ali bu konuyla ilgili olarak, "" dedi.Bu sezon sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Hasan Ali Kaldırım, toplamda 12 resmi maçta oynadı, gol ya da asist katkısı veremedi.