Hasan Ali Kaldırım'a yeni sözleşme kararı

Sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ile yola devam kararı çıktı.

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Hasan Ali Kaldırım'a yeni sözleşme kararı
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27 Mart 2020 09:59
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ile yola devam kararı alındı. Bu sezon sakatlığı sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemese de yönetimin, 30 yaşındaki sol beki takımda tutmak istediği ve kısa süre içinde Hasan Ali ile masaya oturulacağı öğrenildi.

2013'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali'nin de Sarı-Lacivertli kulüpte kalmayı istediği belirtildi. Ayrıca yerli sol bek konusunda oldukça sıkıntı yaşanan Süper Lig'de Hasan Ali vazgeçilmez olarak görülüyor.

Hasan Ali ile yeni sözleşme imzalanması ve sol beke yine de takviye yapılması planlanıyor

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