Hasan Ali Kaldırım, Sırbistan maçında sakatlandı

A Milli Takım'ın Sırbistan ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Hasan Ali Kaldırım sakatlık yaşadı.
Sırbistan'ın 21. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ile attığı golün ardından Hasan Ali Kaldırım, kenara değişiklik işareti yaptı.
Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlık nedeniyle değişiklik istemesinin ardından oyuncu değişikliği 27. dakikada gerçekleşti. Kenara gelen Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.
Sırbistan'ın 21. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ile attığı golün ardından Hasan Ali Kaldırım, kenara değişiklik işareti yaptı.
Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlık nedeniyle değişiklik istemesinin ardından oyuncu değişikliği 27. dakikada gerçekleşti. Kenara gelen Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.