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Hasan Ali Kaldırım: ''Koray Şener için kazanalım''

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım, takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede Anderlecht maçını Koray Şener için kazanmaları gerektiğini söyledi.

Hasan Ali Kaldırım: ''Koray Şener için kazanalım''
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06 Kasım 2018 05:46
Fenerbahçe ligde 6 maçtır galibiyete hasret. Sarı- Lacivertliler, resmi maç olarak ise 4 Ekim'deki 2-0'lık Trnava mücadelesinin ardından son 5 karşılaşmada kazanamadı.

Takım kaptanı Hasan Ali Kaldırım, dün arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda bu durumun altını çizdi.

Başarılı sol bek, "Derbide 2-0 geriye düşmemize rağmen 2-2 berabere kaldık. Zorlu bir deplasmanda geri dönüş yapmak önemli. Hatta kazanabilirdik de... Maalesef son haftalarda galibiyete hasretiz. Anderlecht karşısında Koray (Şener) kardeşimiz için oynayacağız. Bu nedenle sadece 3 puan olarak değil, manevi açıdan da önemli bir sınav. Kazanmak için sonuna kadar savaşalım" dedi.



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