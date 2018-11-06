Hasan Ali Kaldırım: ''Koray Şener için kazanalım''

Fenerbahçe ligde 6 maçtır galibiyete hasret. Sarı- Lacivertliler, resmi maç olarak ise 4 Ekim'deki 2-0'lık Trnava mücadelesinin ardından son 5 karşılaşmada kazanamadı.
Takım kaptanı Hasan Ali Kaldırım, dün arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda bu durumun altını çizdi.
Başarılı sol bek, "Derbide 2-0 geriye düşmemize rağmen 2-2 berabere kaldık. Zorlu bir deplasmanda geri dönüş yapmak önemli. Hatta kazanabilirdik de... Maalesef son haftalarda galibiyete hasretiz. Anderlecht karşısında Koray (Şener) kardeşimiz için oynayacağız. Bu nedenle sadece 3 puan olarak değil, manevi açıdan da önemli bir sınav. Kazanmak için sonuna kadar savaşalım" dedi.
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Takım kaptanı Hasan Ali Kaldırım, dün arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda bu durumun altını çizdi.
Başarılı sol bek, "Derbide 2-0 geriye düşmemize rağmen 2-2 berabere kaldık. Zorlu bir deplasmanda geri dönüş yapmak önemli. Hatta kazanabilirdik de... Maalesef son haftalarda galibiyete hasretiz. Anderlecht karşısında Koray (Şener) kardeşimiz için oynayacağız. Bu nedenle sadece 3 puan olarak değil, manevi açıdan da önemli bir sınav. Kazanmak için sonuna kadar savaşalım" dedi.
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