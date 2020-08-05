Hasan Ali Kaldırım için Fenerbahçe ve Başakşehir açıklaması

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak edilirken, Medipol Başakşehir iddiası gündeme geldi. Çıkan haberler üzerine Hasan Ali Kaldırım cephesinden açıklama geldi.



"ÇIKAN HABERLER GERÇEK DEĞİL"



30 yaşındaki milli sol bekin menajeri Mirsad Türkcan, Lig Radyo'ya yaptığı açıklamada "Oyuncumuz şu anda tatilde. Transfer dönemi yeni başladı. Çıkan haberler ve detaylar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.



"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIK"



Ayrıca Fenerbahçe ile ilgili de konuşan Mirsad Türkcan "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



GÜMÜŞDAĞ: "HASAN ALİ YEDEK OLUR"



Öte yandan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz haftalarda bu transfer konusunda, "Clichy'nin sözleşmesi bitti, görüşme yaptık. Kalmak istiyor. Hasan Ali gündemimizde değil ama olabilir. Hoca ile toplantı yapacağız. Gelen de yani Clichy'nin arkasına gelir. Bunu bilmek durumundadır" açıklamasını yapmıştı.



