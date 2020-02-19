Hasan Ali Kaldırım: 'Forma giymeyi, kazanmayı özledim'

"ÇOK ÖZLEDİM"

Uzun süren sakatlık döneminin ardından Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenen Hasan Ali hırs küpü oldu.Kendisini oynamak için çok hazır hissettiğini belirten tecrübeli sol bek, "" sözlerini sarfetti.Hasan Ali Kaldırım bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 8 resmi maça çıkabildi. Sarı-Lacivertli sol bek sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Hasan Ali Kaldırım, bu maçlarda takımına gol veya asist katkısı yapamadı.