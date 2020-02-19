Hasan Ali Kaldırım: "Forma giymeyi, kazanmayı özledim"

Uzun süren sakatlık döneminin ardından Galatasaray derbisinde forma bekleyen Hasan Ali Kaldırım tekrar sahada olmak için heyecanlı olduğunu belirtti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Hasan Ali Kaldırım: 'Forma giymeyi, kazanmayı özledim'
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19 Şubat 2020 13:17
Uzun süren sakatlık döneminin ardından Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenen Hasan Ali hırs küpü oldu.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Kendisini oynamak için çok hazır hissettiğini belirten tecrübeli sol bek, "Forma giymem halinde galibiyet için elimden geleni yapacağım. Taraftarımızın önünde galibiyet sevinci yaşamayı çok özledim." sözlerini sarfetti.

Hasan Ali Kaldırım bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 8 resmi maça çıkabildi. Sarı-Lacivertli sol bek sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Hasan Ali Kaldırım, bu maçlarda takımına gol veya asist katkısı yapamadı.

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