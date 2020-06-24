Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli kulüple yol ayrımına geldi.



Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki sol beke 400 bin Euro teklif etti ancak tecrübeli sol bekin bu teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.



Milli sol bek için Almanya'dan iki kulüp ve Suudi Arabistan'dan teklifler var. Bu teklifler içinde öne çıkan takım ise Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin.



