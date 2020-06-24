Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'yi reddetti! Teklifler geldi!

Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetti. 30 yaşındaki sol beke gelen teklifler ortaya çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'yi reddetti! Teklifler geldi!
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24 Haziran 2020 08:41
Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli kulüple yol ayrımına geldi.

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki sol beke 400 bin Euro teklif etti ancak tecrübeli sol bekin bu teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.

Milli sol bek için Almanya'dan iki kulüp ve Suudi Arabistan'dan teklifler var. Bu teklifler içinde öne çıkan takım ise Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin.



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