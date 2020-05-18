Hasan Ali Kaldırım: "Fenerbahçe'de misyonumu tamamlamadım"

Fenerbahçe'de uzun yıllardır forma giyen Hasan Ali Kaldırım'ın sezon sonunda sarı lacivertliler ile sözleşmesi sona eriyor. Yıldız isim için ayrılık iddiaları gündem fakat Hasan Ali Kaldırım farklı düşünüyor

Haber; Sabah
Hasan Ali Kaldırım: 'Fenerbahçe'de misyonumu tamamlamadım'
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18 Mayıs 2020 09:31
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrılmayı asla düşünmediğini söyledi.

Takvim'de yer alan habere göre hakkında çıkan söylentilere kulaklarını tamamen tıkadığını vurgulayan sarı-lacivertli oyuncu, "Yönetimin benimle görüşeceğine inanıyorum. Fenerbahçe'de daha misyonumu tamamlamadığımı düşünüyorum. Burada daha çok kupalar kaldıracağımıza eminim" dedi.

Hasan Ali kendisine yapılan tekliflerle ilgilenmediğini vurgulayarak, "Yönetimin benimle görüşerek anlaşacağımıza eminim" dedi.

2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen deneyimli futbolcu, bu sezon çok fazla süre alamadı ve yalnızca 12 maçta forma giydi.

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