Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü

Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray ile flörtü Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü. Hasan Ali için "Gitsin" diyen taraftarlar da var, "Sahip çıkılmalı" diyen de.

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Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü
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10 Haziran 2020 10:21
Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinin Galatasaray ile görüştüğünü açıklaması, 30 yaşındaki futbolcunun da "Sezon sonu her şey belli olur" tarzındaki ifadeleri F.Bahçe taraftarları arasında yankı buldu.

Bir grup taraftar sanal alemde Hasan Ali'ye tepki koyarken, "Yıllardır gerekli katkıyı veremedi. Sözleşme yenilenmemesi en doğru karar" derlerken, bir başka grup da "Takımı için her zaman en iyisini ortaya koymaya çalıştı. Sol beke takviye olmalı ama Hasan Ali de takımda kalmalı" şeklinde görüş belirttiler.



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