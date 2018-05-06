Hasan Ali Kaldırım: 'Bugün şampiyonluğu ilan edebilirdik'

Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 90. dakikada gelen golle 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu.Hasan, kaybettikleri puanlara yandıklarını belirtirken, "Duygularım karışık. Kazandık ama soyunma odasında bir durgunluk var. Şunu söylemek istiyorum; Fenerbahçe'nin kadrosu vasat diyorlar ya, burada son saniyelere kaybettiğimiz puanlar olmasa bugün şampiyonluğumuzu ilan edebilirdik" ifadelerini kullandı.Taraftarlara mesaj gönderen Hasan, "Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var, daha sabırlı olmamız gerekiyor. Dakika 20'de geri pas yaptığımız zaman taraftarın tepkisi oluyor, desteğe ihtiyacımız var. Real Madrid ve Barcelona da 20 dakikaya önde giremiyor" dedi.Şampiyonluğa inandıklarını kaydeden Hasan Ali, "Şampiyonluğu kaybedersek iç sahadaki performansımızdan dolayı kaybedeceğiz. İnsanlar bunu biliyor, görüyor; biz şampiyonluğa inanıyoruz, şampiyon olabiliriz belki. Desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.